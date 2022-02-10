إبراهيم عيسى: التيار الإسلامي يقتحم القضايا الصغيرة لتأليب المجتمع

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ التيار الإسلامي يحاول استغلال حركة الجماهير لتأليب المجتمع عبر اقتحام القضايا الصغيرة.



وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن هذا التيار يعتمد في هذا الإطار على الإعلام "مواقع التواصل الاجتماعي" لتبني القضايا الصغيرة التي قد تكون رابحة، ومن ثم الإدعاء أنهم يدافعون عن الإسلام.



وأشار إلى أنهم ركزوا على موضوعات مثل تصريح اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول عن الخمر، وفيلم الفنانة منى زكي (أصحاب ولا أعز) وفساتين الفنانين، وتصريحات للفنانة إلهام شاهين، وترصد تصريحات للباحث إسلام البحيري، واصفًا ما يحدث بأنه يأتي في إطار مطاردات وتسخين لا يتوقف.



وتابع: "هؤلاء يريدون ملء الفضاء الإلكتروني بالبنزين لإشعاله في أي وقت.. ومن ثم يدعون أن الدولة تبيع وتهدم الدين".



ولفت إلى أنّ هذا التيار يهتم بقضايا بعينها تتعلق بالمرأة والفن والدين والغرب، حيث يشتبك دائمًا مع هذه القضايا، بينما يتجاهل قضايا مثل الزراعة أو تحلية المياه.



وأكمل: "هؤلاء يركزون على القضايا التي تصنع التريند وتثير ردود أفعال الجمهور وتوقِظ نار الغيرة على الإسلام وتجعل الجمهور يشعر أنهم يدافعون عن الإسلام".