تحدث أحمد سيد زيزو جناح منتخب مصر والزمالك، عن كواليس خسارته للقب القرن "دوري أبطال إفريقيا"، أمام الأهلي، موضحا موقف الأبيض من التجديد لنجوم الفريق.

وأضاف في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "أتمنى أن يفوز الزمالك ببطولة دوري أبطال افريقيا، هي بطولة صعبة جدًا، وأشعر أننا سنصل لأخر يوم في بطولة إفريقيا، وإذا كان النهائي أمام الأهلي سيكون أصعب شيء، أخشى تكرار تلك المباراة".

وأضاف: "للأسف جماهير الزمالك لا تعيش كل شيء معنا داخل النادي، مجلس الإدارة أتى ووجد أن هناك 7 أو 8 لاعبين عقودهم قريبة من الانتهاء، والمسؤولين في النادي إذا كانوا يحتكمون على طلبات اللاعبين لجددوا لهم غدًا".

وشدد: "أتمنى استمرار طارق حامد ومحمد أبو جبل وأشرف بن شرقي، وتحدثت مع الأخير في تجديد تعاقده مع الزمالك، وهو يريد الاستمرار، كل لاعب يكون لديه أهدافه وطلباته وهذا حقه، وهو لاعب محترف".

وأوضح: "المحترف ليس ابن من أبناء النادي، بن شرقي يحب الزمالك جدًا ويريد الاستمرار، ولكن إذا كانت طلباته غير متواجدة فسيرحل".

واختتم: "أشرف بن شرقي أفضل من رمضان صبحي، وكارلوس كيروش أفضل من حسام البدري ولكني أريد أن أوجه رسالة للبدري، هو أول مدرب اختارني للمنتخب وسبب من أسباب تواجدنا في إفريقيا والصعود للتصفيات النهائية لكأس العالم".