زعيم المعارضة في تركيا يمتنع عن دفع فاتورة الكهرباء

أعلن زعيم المعارضة في تركيا، أنه يعتزم عدم سداد فواتير الكهرباء الخاصة به، حتى تقوم الحكومة بإلغاء زيادة الأسعار، إلا أنه لم يطالب المواطنين باتباعه في هذا الأمر.

وفي مقطع فيديو تم نشره عبر موقع تويتر، قال كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري إن أزمة ارتفاع الفواتير سببها الخصخصة التي قال إن "حفنة من الأصدقاء" هي التي استفادت منها.

وحث الرئيس رجب طيب أردوغان، على التراجع عن رفع الأسعار، وخفض الضرائب على استهلاك الكهرباء، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ودعا كليجدار أوغلو، المواطنين إلى إرسال صور لفواتير الكهرباء إلى الرئيس عبر موقع تويتر، رغم أنه قال، موجها الحديث لأردوغان: "لا يوجد ما نتوقعه منك".

وأضاف: "فقط أوْقِف هذا النزيف. والباقي، سنحله بعد الانتخابات".

وبلغ التضخم في تركيا 69ر48% في يناير، وهو أعلى مستوى في نحو 20 عاما، بعد رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي ورسوم الطرق مع بداية هذا العام.

وأثار ارتفاع الأسعار موجة من الغضب والاستياء في الشارع التركي.