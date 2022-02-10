صحة النواب: تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب لن يكون باختبار

قالت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنّ مزاولة مهنة الطب بعد أن يستخرج الترخيص للمرة الأولى لن يكون في حاجة لاختبار فيما بعد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنه تم بحث الوقوف عند الحصول على ترخيص مزاولة المهنة الأولى (بمعنى دون الحاجة للتجديد) لكن الأمر لا يقف في صف الخدمات الصحية في مصر.

وأشارت إلى أن مهنة الطب وكل ما يتعلق بالخدمات الصحية متغيرة جدًا، وأن هناك أبحاثًا تُجرى بشكل دائم، وبالتالي فمن الأهمية أن يحرص العامل في مجال الصحة على تجديد نفسه، وبالتالي تجديد الترخيص.

وأوضحت أن التجديد سيكون وفقًا لضوابط وشروط يحددها كل تخصص،لافتة إلى أنّ المجلس الصحي يضم أمانة عامة، وبها عدد من المجالس المعنية بكل تخصص.

وأفادت بأنه يندرج تحت هذا التخصص مهنة الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري، ومن ثم ستكون هناك شروط وضوابط مختلفة لكل تخصص.