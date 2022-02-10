إصابات جراء تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية

فجر انتحاري نفسه، صباح اليوم الخميس، عند تقاطع بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" عن المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم حسن القول إن انتحاريا فجر نفسه عند تقاطع "عيل غابتا" في العاصمة مقديشو، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.

وهرعت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث للتحقيق في ملابسات التفجير.

وتعاني البلاد من أعمال عنف متكررة في ظل استمرار محاولات حركة الشباب لبسط نفوذها على الصومال، وتسيطر الحركة حاليا على مناطق واسعة في الجنوب وتنفذ هجمات متكررة على قوات الأمن والمدنيين.