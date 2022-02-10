مجلس النواب الليبي يوافق على تعديل الإعلان الدستوري

وافق مجلس النواب الليبي اليوم الخميس، بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس.

وأشارت الوكالة، إلى أن مقترح تعديل الإعلان الدستوري الذي تمت مناقشته خلال الجلسة ينص على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة في ليبيا يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والدولة.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية بعد تعذر إجراء الانتخابات وتأجيلها عن موعدها الي كان محددا له 24 ديسمبر 2021، فيما تدفع جهود دولية ومحلية الأطراف الليبية إلى الالتزام بخريطة الطريق الأممية وعقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن.