الأردن يدين الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي السعودية

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين، إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار أبها الدولي، صباح اليوم الخميس، اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «تدين الخارجية الأردنية الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار أبها الدولي، صباح اليوم، اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية».

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداءات المُستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي #المملكة_العربية_السعودية الشقيقة، وآخرها إطلاق طائرة مُفخخة مُسيرة باتجاه مطار #أبها الدولي، صباح اليوم، اعترضتها ودمرتها الدفاعات السعودية.

🇸🇦 🇯🇴 pic.twitter.com/eRSe8rKOP2 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) February 10, 2022

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت اليوم الخميس (12:05) 10 فبراير 2022م من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الخميس، أوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.