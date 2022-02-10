تدور معركة قانونية أخلاقية بين لاجئين سوريين يبحثون عن موضع قدم في القارة الأوروبية من جهة، وأهل قرية قبرصية عانت ظروف النزوح من قبل إبان الحرب القبرصية من جهة أخرى، وذلك على وقع التغير الديموغرافي الذي تشهده مدينة كلوريكاس غرب قبرص، بعد وصول نسبة السوريين اللاجئين بها إلى ربع عدد السكان.

وبحسب "فرانس برس"، تعد قبرص الجنوبية المنضمة للاتحاد الأوروبي، صاحبة أعلى معدل لطلبات اللجوء بين دول أوروبا، بينما تتهم حكومتها، تركيا، بإرسال اللاجئين عبر حدود قبرص الشمالية الموالية لتركيا.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في قبرص 12 ألف لاجئ، منهم قرابة الـ2000 في كلوريكاس، التي بالكاد يتخطى عدد سكانها القبرصيين الـ5000 شخص.

ويقول ميخالس نيكوليو، متحدث الشرطة بالمنطقة التابعة لها كلوريكاس، إن الأزمة تزايدت بعد تركز وجود السوريين بأحد المجمعات السكنية المسمى "سانت نيكولا"، وتسببهم في شجارين عنيفين أصابا الأهالي بالذعر.

وفي خطة للسلطات في كلوريكاس لتقليل عدد اللاجئين المتركزين بالمدينة، تم قطع المياه عن مئات الشقق في مجمع "سانت نيكولا"، ومقاضاة "نيفيتو برانتاس" مالك المجمع السكني، الذي قال مدافعا عن نفسه إن "ما تقوم به السلطات هو شيء من العار، خاصة أن القبرصيون عاشوا ظروف النزوح من قبل إبان الغزو التركي"، مضيفا أن السلطات تتحيز ضده لمعاونته لللاجئين.

وشهدت المدينة مظاهرتين للأهالي مطالبة برحيل اللاجئين لمناطق أخرى، متضمنة الكثير من الشعارات العنصرية.

وقال أحد ملاك المقاهي في كلوريكاس، دون ذكر اسمه، إن اللاجئين باتوا يسببون الذعر؛ لذلك لا يحب الأهالي بقائهم، بينما أضاف "جيف بلوزا"، أحد الأهالي، أن اللاجئين لم يتعرضوا له بأذى وكانوا يتسمون بـ"المسالمة".

وعن اللاجئين، قال نايف الشويخ إن الشرطة تعامله باضطهاد وتقتحم شقته بشكل شبه يومي مفزعة أطفاله، مضيفا أن ليس هناك مكان آخر يرحل إليه وسط ارتفاع أسعار الإيجار في قبرص؛ لدرجة بلوغ سعر إيجار الشقة الواحدة 400 دولار.

ويقول عبدالله الخالد، الهارب مع أسرته من التجنيد في الجيش السوري، إنه فر وأسرته من القصف والحصار، ولا يريد أن يصبح في الشارع مجددا.