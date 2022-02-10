مواطن سيناوي يقترح زراعة أشجار الأراك على رمال ساحل خليجي العقبة والسويس استعدادا لمؤتمر المناخ

تتميز محميات جنوب سيناء خاصة محمية نبق التابعة لمدينة شرم الشيخ بانتشار أشجار الأراك أو كما يطلق عليه "السواك"، وأثبتت الدراسات أن هذه الأشجار ذات فوائد طبية وبيئية متعددة.



وفي إطار استعداد مصر لاستقبال مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27"، قدم أحد مواطني مدينة دهب بجنوب سيناء مقترح للتوسع في زراعة أشجار الأراك بعد نجاح تجربة زراعته على الرمال بالقرب من الشواطئ وريه بالمياه المالحة.



قال محمد الغنام، أحد مواطني مدينة دهب، إنه أجرى تجربة لزراعة أشجار الأراك باستخدام مياه البحر.



واقترح التوسع في زراعة هذه الأشجار على طول السواحل غير المستغلة بخليجي العقبة والسويس بجنوب سيناء، عن طريق زراعة "عقل" من نبات الأراك في أصيص يحتوي على تربة طينية لإجراء عملية تجدير لها ثم زراعته على الشواطئ.



وقال: بذلك يمكن تحويل هذه المسحات الرملية إلى مساحات خضراء ذات عائد بيئي وأيضًا اقتصادي كبير.



وأكد "الغنام" في تصريح لـ"الشروق" اليوم الخميس، أنه في حالة بدء تنفيذ هذه التجربة في منطقة اللاجونا بمدينة دهب ستتحول سواحل المنطقة إلى مسطحات خضراء خلال شهر أكتوبر المقبل.



وقال: كما تصبح هذه الأشجار ثروة بيئية وطبيعية هامة يمكن عرضها خلال مؤتمر تغير المناخ كتجربة بيئية رائدة، كون هذه الأشجار تلعب دورًا هامًا في إنتاج الأوكسجين، وتلطيف جو المنطقة المحيطة بهذه النباتات، إضافة إلى منع تعرية التربة وانجرافها، ومكافحة التصحر، ومنع زحف الرمال.



وتابع: هذا بجانب قيمتها الاقتصادية كونها ذات استخدامات طبية، حيث تستخدم أغصانها وجذورها لعمل السواك، وعلاج أمراض اللثة وتنظيف الأسنان.



وذكر: كما أن احتوائه على مواد قابضة ومرة تسهم في دخوله كعنصر فعال لصناعة معاجين الأسنان، بالإضافة إلى أن أوراقها تستخدم في علاج بعض الأمراض مثل ألام المفاصل، والمغص، ويفيد الهضم، وغيرها من الأمراض طبقًا للدراسات التي أثبتت ذلك.



وتستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27"، في نوفمبر المقبل، بمشاركة نحو 120 من رؤساء الدول، و30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.