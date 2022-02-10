 المتحور الفرعي من أوميكرون «بي.إيه 2» يمثل نحو 100% من إصابات كورونا في جنوب إفريقيا - بوابة الشروق
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المتحور الفرعي من أوميكرون «بي.إيه 2» يمثل نحو 100% من إصابات كورونا في جنوب إفريقيا

جوهانسبرج - د ب ا
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:44 ص

قال البروفيسور توليو دي أوليفيرا، أستاذ المعلوماتية الحيوية، الذي يدير معاهد تسلسل الحمض النووي، ويعمل مستشارا للحكومة في جنوب إفريقيا بشأن الوضع الوبائي، إن المتحور الفرعي من متحور أوميكرون "بي.إيه 2"، أصبح يمثل نحو 100% من حالات إصابة كورونا الجديدة في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أوليفيرا القول في تغريدة، إنه يبدو أن المتحور الفرعي أكثر قدرة على الانتشار من المتحور الأصلي. وأضاف أنه لا يوجد بعد ما يشير إلى أنه يسبب أعراضا أكثر حدة.

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت سابقا أنه تم رصد المتحور الفرعي "بي إيه.2" في أنحاء إفريقيا، وأنه يجب على الدول تتبع المزيد من عينات فيروس كورونا بحيث يمكن رصد مدى انتشاره.

ويثير المتحور الفرعي "بي إيه.2" قلقا لدى العلماء، حيث تظهر دراسات أنه يبدو أكثر عدوى من سلالة "أوميكرون" الأصلية، التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في نوفمبر.

 


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