مسئول روسي: توقيع اتفاق لبناء محطة طاقة حرارية في شمال أفغانستان

صرح السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف، اليوم الجمعة، بأن موسكو وكابول وقعتا مذكرة تنص على بناء روسيا محطة طاقة حرارية في شمال أفغانستان.

وقال السفير الروسي - وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن التوقيع على مذكرة إنشاء محطة للطاقة الحرارية في شمال أفغانستان تم في كابول قبل عدة أيام، مشيرًا إلى أن مصنعي الأنابيب الروس مستعدون للانضمام إلى بناء القسم الأفغاني من خط أنابيب الغاز "تابي" (TAPI).

من جهتها، ناشدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الغرب والمجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا التي تعرقل تقديم المساعدة عقب الزلزال الذي ضرب البلاد.

ودعت زاخاروفا إلى إعادة النظر فورا في "هذا الموقف اللاإنساني لرفع الإجراءات التقييدية المعمول بها ضد سوريا"، مؤكدة الحاجة إلى مساعدة دولية عاجلة لدمشق بالتنسيق الوثيق مع الحكومة السورية، مع احترام سيادة هذا البلد وسلامة أراضيه.