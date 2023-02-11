الصليب الأحمر: لا نشارك في انتشال ضحايا زلزال سوريا ولكن نساند الملاجئ

قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيمان الطرابلسي إن آخر التقارير بشأن الزلزال الذي ضرب سوريا تشير إلى أن أكبر الأضرار موجودة في كل من اللاذقية وحلب وإدلب وطرطوس وحماة، ذاكرا أن اللجنة لا تشارك في عمليات الإنقاذ تحت الأنقاض، ولكن نحاول حاليًا تقديم المساندة اللازمة للملاجئ التي تستقبل عددًا كبيرًا من اللاجئين والنازحين داخليًا.



وتوقعت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر - خلال تصريحات عبر تطبيق "سكايب" من بيروت مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة (القاهرة الإخبارية) - ارتفاع أعداد النازحين خلال الفترات الماضية.



وأضافت: "نحاول بالشراكة مع وزارة الصحة السورية أن نساند المستشفيات وبخاصة في كل من حلب واللاذقية وحماة عبر منحهم المواد الطبية اللازمة لإنقاذ الجرحى"، مؤكدة الدفع بأخصائيين في الطب الشرعي، بالإضافة إلى الزملاء والزميلات الذين يشتغلون على محاولة تقييم مستوى المساعدات التي يجب تقديمها خلال الفترات المقبلة.