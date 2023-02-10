تامر أمين عن طرح الشركات بالبورصة: خطوة تضع مصر في مصاف الدول المنفتحة اقتصاديا واستثماريا

قال الإعلامي تامر أمين، إن إعلان مصر أمس الأربعاء عن طرح عدد (32) شركة حكومية في القطاع المصرفي؛ أسهم في تحقيق البورصة لمكاسب اليوم؛ بلغت 27 مليار جنيه؛ نتيجة ترحيب المستثمرين والمضاربين بهذه الخطوة.

وأكد خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الخميس، أن خطوة الطرح؛ ستضع مصر في مصاف الدول المنفتحة اقتصاديا واستثماريا ومصرفيا، قياسا بجميع دول العالم المتقدمة.

وأوضح أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس؛ أحدث حالة كبيرة من الارتياح في السوق المصري، لافتا إلى مناشدته الدولة على مدار فترة زمنية طويلة؛ بالاتجاه نحو هذه الخطوة.

وأكد أن الدولة المصرية في التوقيت الحالي؛ أصبحت مستعدة للطروحات؛ عقب تحديث وتدشين بنية تحتية وقاعدة معلوماتية ونظام لإدارة البورصة والسوق والرقابة المالية على مستوى عال من الجودة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء، عن طرح عدد (32) شركة في القطاع المصرفي؛ سواء كان الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الحالي من 2023، حتى نهاية الربع الأول من 2024.