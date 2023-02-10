السفيرة الأمريكية في بيروت تشيد بخطوات لبنان عقب زلزال تركيا وسوريا

ثمنت السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، اليوم الجمعة، الخطوات التي قام بها لبنان في أعقاب وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا.

جاء ذلك خلال لقاء شيا مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، اليوم الجمعة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين على موقعها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وجرى البحث خلال اللقاء في القضايا الراهنة ومن ضمنها الخطوات التي قام بها لبنان على أثر وقوع الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، خاصة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ اللبنانية لاستقبال المساعدات المقدمة الى سوريا، إضافة إلى إرسال عدد من الآليات للمساهمة في رفع الأنقاض وإرسال بعثتين للمساعدة في إنقاذ المتضررين جراء الزلزال.

وثمنت السفيرة الأمريكية هذه الخطوات، مشددة على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق المنكوبة والأشخاص المتضررين.

وضربت هزة أرضية قوية، فجر الإثنين الماضي مناطق في تركيا وسوريا، وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمصابين تركيا وسوريا ،كما ألحقت دماراً واسعاً في البلدين.

وتوجهت بعثتان لبنانيتان تضمان عناصر من الصليب الأحمر، وفوج من هيئة إطفاء بيروت والدفاع المدني، وإدارة الكوارث والجيش اللبناني إلى كل من سوريا وتركيا الإثنين والثلاثاء الماضيين للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وقرر لبنان فتح مطار بيروت ومرفأي بيروت وطرابلس، لهبوط الطائرات والسفن المحملة بالمساعدات الإنسانية على أنواعها إلى سوريا، على أن تكون معفاة من كامل الرسوم والضرائب.