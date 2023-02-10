ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الاثنين الماضي إلى نحو 24 ألف قتيل، في حصيلة تبقى مؤقتة بينما تتلاشى بسرعة فرص العثور على ناجين.



ومساء الجمعة، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن عدد قتلى الزلزال في بلاده ارتفع إلى 20213 قتيلاً.



كما قال فخر الدين قوجه، إن عدد المصابين ارتفع إلى 80 ألفاً، مضيفاً: "نواجه محنة صعبة ونركز على إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض"، وفقاً لقناة "العربية" الإخبارية.



وتابع وزير الصحة التركي: "سننشر صور القتلى المجهولين ونأمل أن يتعرف عليهم أحد".



وفي سوريا، أعلن الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة (الخوذ البيضاء) مساء الجمعة ارتفاع عدد القتلى بشمال غرب سوريا إلى أكثر من 2166.



وبذلك يرفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3553 حيث كان وزير الصحة السوري قد قال في وقت سابق إن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 1387 فيما ارتفع عدد المصابين إلى 2326 في مناطق سيطرة الحكومة.



هذا وأكدت منظمة "الخوذ البيضاء" أنها لم تعثر على أي أحياء في مناطق شمال غرب سوريا الجمعة، بينما تم إنقاذ عدد من الناجين من تحت الأنقاض في كل من مناطق الحكومة السورية وتركيا.