قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن سياسة مصر الخارجية تتسم بالاعتدال والانضباط والتوازن، وخاصة مع دول الخليج العربي، متابعا: "أمن الخليج مسئولية مصرية".

وأضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن السياسة المصرية تجاه الجميع بالداخل والخارج اتسمت طوال حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقدر كبير من الرشادة السياسية، والتوجهات الإيجابية، وخاصة العلاقات مع دول الخليج العربي التي قامت على أساس من التفاهم المشترك على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الجميع لا ينكر موقف دول الخليج تجاه مصر عقب أحداث 30 من يونيو، مشددًا على ضرورة اتخاذ وقفة جادة تجاه مواقع السوشيال ميديا التي تتضمن العديد من التجاوزات بحق الدول العربية والأفريقية.

وأكد الدكتور طارق فهمي، أن هناك تنسيق للمواقف بين مصر ودول الخليج، متابعا: "الشعب المصري لا ينسى من وقف بجواره، دليل على الدبلوماسية المصرية تجاه الأشقاء في دول الخليج، نقدر المواقف الخليجية ووقوفهم بجانبنا بالمراحل الصعبة التي مرت بها مصر".

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على بناء شراكات عربية وإقليمية، في ظل استهداف النظام الإقليمي العربي، مردفًا: "هناك قوة خبيثة ومواقع مغرضة تسعى لضرب العلاقات المصرية بين الدول العربية بهذا التوقيت".

ونوه: "الدولة المصرية لا تتجاوز في حق أحد، هناك مسئولية كبيرة تقع على كاهل مصر تجاه الدول العربية".

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم على قوة ومتانة وعمق العلاقات بين مصر والأشقاء بدول الخليج والدول العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة.