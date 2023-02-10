جوردي ألبا: سأرحل عن برشلونة في حالة واحدة

كشف جوردي ألبا، نجم برشلونة الإسباني عن الأمر الوحيد، الذي سيدفعه للرحيل عن البارسا، مُعربًا عن استياءه من الأكاذيب التي تطاله.

وقال ألبا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الأكاذيب نشرت عني في الصحافة، هناك أشياء مؤلمة، لكن يجب معرفة التعايش معها".

وأضاف: "غير قلق من الشائعات، ولكن في اليوم الذي أشعر فيه أنني لست قادرًا على الدفاع عن فريق كبير بحجم برشلونة، سأكون أول من يغادر".

وعن خفض الرواتب بسبب الأزمة الاقتصادية لبرشلونة، قال الظهير الأيسر الإسباني: "بلا شك، أعتزم مساعدة النادي الكتالوني. نشرت مجموعة من الأكاذيب، وحدثت ضجة ضد قادة الفريق، لكن لا يمكننا الخروج وننكر كل يوم ما يقال".

وأتم جوردي ألبا تصريحاته قائلًا: "قضية اعتزالي ناقشها الإعلام، لكنني أشعر بأنني في حالة طيبة، وأتمتع بدعم المدرب وزملائي، والجماهير تخبرني في الشارع بأنني جيد".