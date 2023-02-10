 السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - بوابة الشروق
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السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

مصطفى المنشاوي
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 4:09 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 4:09 م

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني “كيرياكوس ميتسوتاكيس”.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لاسيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.

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