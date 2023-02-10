بشار الأسد: شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين

أثنى الرئيس السوري بشار الأسد، على الموقف الجزائري المساند لبلاده في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها نتيجة الزلزال العنيف الذي ضربها وتركيا فجر الاثنين الماضي.



وقال الأسد، للتلفزيون الجزائري على هامش زيارته منطقة بستان القصر في مدينة حلب، والتي يشرف فيها فريق جزائري على عملية الإنقاذ: "نحن من الجيل الذي تربى في المدارس بالمنهاج الرسمي السوري على أن الجزائر بلد المليون شهيد".



وتابع: "هذا ما نعرفه عن الجزائر، تربينا على صور النساء السوريات اللواتي يقمن ببيع المصوغات من أجل إرسالها إلى الجزائر خلال ثورة التحرير".



وأضاف: "الجزائر في الوجدان بالنسبة لنا كجيل والأجيال القادمة، العلاقة بين سوريا والجزائر مبنية على وقوف سوريا مع الجزائر أثناء الثورة ووقوف الجزائر عبر عقود إلى جانب القضايا العربية والسورية تحديدا".



ومضى قائلا: "وهذا لم يتغير، من الطبيعي أن نرى هذه العلاقة تظهر بهذا الوجه الناصع والجميل خلال هذه المأساة".



وقال: "لم نشعر بأن هناك أشخاص أتوا من دولة بعيدة، شعرنا بأن الجزائريين أتوا من قلب سوريا ليساعدوا السوريين، هذا هو الشعور الحقيقي والصادق الذي نشعر به اتجاه كل مواطن جزائري عبر هذا الجيل وعبر الأجيال السابقة وإن شاء الله اللاحقة".



كانت الجزائر أرسلت فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا في الساعات الأولى للزلزال، كما قررت الحكومة تقديم مساعدة مالية بقيمة 15 مليون دولار لسوريا، و30 مليون دولار لتركيا، تنفيذا لتعليمات رئيس البلاد عبد المجيد تبون.