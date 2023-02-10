زيادة أرباح وإيرادات باي بال والرئيس التنفيذي دان شولمان يعتزم التقاعد

أعلنت شركة "باي بال" الأمريكية لخدمات الدفع عبر الإنترنت يوم الخميس عن أرباحها للربع الرابع، والتي زادت عن العام الماضي، متجاوزة تقديرات المحللين.

وارتفع صافي الإيرادات في الربع الرابع بنسبة 7% على أساس سنوي إلى 4ر7 مليار دولار، حسبما أعلنت الشركة الفرعية السابقة لـ"إيباي" بعد إغلاق سوق الأسهم الأمريكية.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 15% إلى 921 مليون دولار. وفاقت النتيجة التوقعات. كما جاءت توقعات الأرباح للسنة المالية الحالية مفاجأة بشكل إيجابي واستقبلها المستثمرون بشكل جيد، حيث قفز سعر السهم بأكثر من 5% في ساعات ما بعد فترات التداول.

كما أعلنت "باي بال" عن استقالة الرئيس التنفيذي دان شولمان بحلول نهاية العام. ولم يتضح بعد من سيخلفه. وانضم شولمان إلى "باي بال" في عام 2014 لقيادة الشركة كشركة عامة مستقلة بعد انفصالها عن "إيباي".

وأعلنت "باي بال" الأسبوع الماضي أنها ستسرح حوالي 7% من قوتها العاملة - حوالي ألفي موظف- في ضوء البيئة الاقتصادية الصعبة. وقررت عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا - بما في ذلك ميتا الشركة الأم لفيسبوك وشركات أمازون و تويتر و ألفابيت- تنفيذ جولات كبيرة من تسريح العمال خلال الأشهر الأخيرة.