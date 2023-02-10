 الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات الزلزال المدمر إلى مناطق المعارضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة السورية توافق على إيصال مساعدات الزلزال المدمر إلى مناطق المعارضة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:37 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:37 م
وافقت الحكومة السورية على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرتها في شمال البلاد، بعد مرور نحو خمسة أيام على الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد، يوم الاثنين الماضي.

وأعلن مجلس الوزراء- في بيان، إثر جلسة استثنائية- أن إشراف الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري على توزيع هذه المساعدات بمساعدة منظمات الأمم المتحدة يكفل وصولها إلى مستحقيها، وفقا للتليفزيون السوري، مساء اليوم الجمعة.

وارتفع عدد القتلى جراء الزلزال، الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي، إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن.

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