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محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة توفر 77 فرصة عمل

هدى الساعاتي:
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 4:16 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 4:16 م

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الجمعة، أن مديرية القوى العاملة، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تسعى من أجل توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب.

وفي هذا الصدد قامت مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتوفير 77 فرصة عمل للشباب علي مهن عامل تعبئة، وفني خراطة، وفني ميكانيكا بإحدى الشركات، وتم عقد المقابلات الشخصية بديوان المديرية بالتنسيق مع مجمع عمال مصر.

وتم تسليم عقود العمل للشباب والاتفاق على مستحقاتهم المالية التي تبدأ من 3500 جنيه، وبعض الامتيازات كبدل الانتقالات والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم تسليم عقود العمل لمن اجتازوا المقابلة الشخصية لعدد 23 من المتقدمين، وتم قبول 32 من المتقدمين، وأنه جار استكمال الاوراق المطلوبة.

وذكر أن شروط شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن من 20 إلى 35 سنة.

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