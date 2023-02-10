الرئيس الروسي السابق: البلاد بحاجة إلى التوسع في إنتاج الدبابات

أكد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف ضرورة قيام بلاده بتصنيع وتحديث آلاف الدبابات في رد فعل على المساعدات العسكرية التي تتدفق إلى أوكرانيا، بعد حوالي عام من الحرب الأوكرانية.

وهاجمت روسيا أوكرانيا قبل حوالي عام وتطلب الحكومة في كييف منذ ذلك الحين، كما تتلقى، الأسلحة التي تتراوح ما بين الخوذات إلى الدبابات المتطورة من القوى الغربية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل اليوم الخميس وزار بريطانيا قبل ذلك، حيث طلب الحصول على طائرات حربية للدفاع عن البلاد في مواجهة روسيا، بعدما شدد مرارا على الحاجة إلى الدبابات.

وقال ميدفيديف اليوم أثناء زيارته لشركة صنع آلات في مدينة أومسك السيبيرية: "كما تعلمون، توسل خصمنا أمس في الخارج من أجل الحصول على طائرات وصواريخ ودبابات". ويشغل ميدفيديف حاليا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي.

وتساءل ميدفيديف "كيف يجب أن نرد؟"، حسبما جاء في مقطع مصور وزعه بنفسه على العمال بالشركة الواقعة في أومسك، المتخصصة في إنتاج الأسلحة، من بين أشياء أخرى.

وأضاف: "من الواضح أنه في هذه الحالة من الطبيعي بالنسبة لنا أن نزيد من إنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات الحديثة. نحن نتحدث عن إنتاج آلاف الدبابات وتحديثها".

ويعتبر ميدفيديف، الذي تولى رئاسة روسيا من 2008 إلى 2012، مستشارا مقربا من الرئيس الحالي فلاديمير بوتين وداعما صريحا للحرب في أوكرانيا. وظهر في مقطع فيديو وهو يتفقد مركبات مدرعة.