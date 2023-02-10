الاتحاد البرازيلي ينفي أنباء تولي أنشيلوتي لمنصب مدرب السيلساو

نفى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشان تولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي تدريب المنتخب الأول خلفا لتيتي.

وذكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان نشره على موقعه الإلكتروني:"يؤكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن الأنباء التي صدرت اليوم الجمعة بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو المدير الفني للمنتخب البرازيلي غير صحيحة".

وأضاف :" يتمسك إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد، بالتصريحات التي أدلى بها يوم الأربعاء الماضي، عقب قرعة كأس البرازيل".

وأكد البيان :"في ذلك الوقت، استبعاد المسؤول التكهنات التي أثيرت، قائلا إن الأمر يتم التعامل معه بشفافية وأن المدرب الذي سيقع عليه الاختيار سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت".

ورحل تيتي عن تدريب المنتخب البرازيلي بعدما ودع منافسات بطولة كأس العالم، التي أقيمت في قطر مؤخرا، من دور الثمانية عقب خسارته أمام المنتخب الكرواتي 2 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، والشوطين الإضافيين بالتعادل 1/1 على ملعب استاد "المدينة التعليمية".