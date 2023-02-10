أشرف زكي يشارك في مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

تتواصل فعاليات مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي الذي تنظمه محافظة الدقهلية، والذي يهدف إلى إقامة فعاليات فنية، وتعريف المجتمع بأهمية مراكز الشباب، وبيوت الثقافة المنشأة حديثا.

وفي نفس الإطار، قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إن مشاركته وحضوره لفعاليات المهرجان، يعد بمثابة جزء جديد يضاف إلى حياته ومسيرته المهنية، واصفا المهرجان بـ"المهم للغاية".

وأضاف، أنه يتمنى أن تبادر جميع المحافظات باتخاذ هذه الخطوة، على غرار محافظة الدقهلية، وإقامة مهرجانات بنفس الفكرة والقوة.

فيما قال الفنان أحمد وفيق رئيس المهرجان، إن هذا المهرجان يخدم اتجاه الدولة، في عودة الشباب إلى الثقافة والفنون والرياضة.