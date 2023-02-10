تشيلسي يتوصل لاتفاق مع تياجو سيلفا لتمديد عقده

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بات من المتوقع أن يستمر اللاعب البرازيلي، تياجو سيلفا، رفقة تشيلسي خلال الفترة القادمة. ويمتلك اللاعب صاحب الـ38 عامًا، عقدًا رفقة البلوز ينتهي في يونيو 2023.

وذكر الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن البلوز في طريقه لتمديد عقد اللاعب.

وقال :"توصل تشيلسي الآن إلى اتفاق شفهي كامل مع تياجو سيلفا بشأن عقد جديد ساري المفعول حتى يونيو 2024".

أضاف :"يجري إعداد مسودة الصفقة الجديدة - تم الانتهاء من كل شيء وتم الاتفاق عليه شفهيًا كما أعطى تياجو الضوء الأخضر".

ختم حديثه :"سيتم توقيع العقد الجديد قريبًا".