استشارية علاقات أسرية تكشف أسباب ضرب الزوجة لزوجها (فيديو)

قالت الدكتورة أسماء علاء الدين، استشاري العلاقات الأسرية، إن العنف الأسري عبارة عن سلوك مضطرب، لإلحاق الأذى بالطرف الآخر.

وتابعت خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «ظاهرة العنف الأسري تتسبب أحيانا في مشاكل نفسية وقد يصل إلى انتحار بعض الأبناء كما رأينا من قبل»، لافتة إلى أن التنشئة الاجتماعية من بين أسباب العنف الأسري.

وأضافت «أحيانا يكون العنف الأسري من قبل المرأة، توجد هيمنة أنثوية أحيانا، قابلت حالات رجال تعرضوا للضرب من زوجاتهم، وهذا يعود إلى التنشئة الاجتماعية غير السوية»، مشيرة إلى أهمية عدم استفزاز بعض السيدات لأزواجهم، وهو ما قد يتسبب في حدوث أحد أشكال العنف.

وتابعت «من يمارس العنف الأسري مريض نفسي قولا واحدا، حتى ولو كان بشكل مؤقت كون السلوك هنا يعتبر منحرف، وهنا يجب التعامل مع الزوج بالنصيحة كل يتعامل مع الزوجة بالشكل اللائق».

