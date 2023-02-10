أشاد الإعلامي مصطفى بكرى، بافتتاح المرحلة الثانية من مصنع سايلو فودز للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على إنجاز المشروعات العملاقة بالرغم من الأزمة الاقتصادية، متابعا: "مكملين بالرغم من الضغوط والمشاكل".

وتابع "بكرى" خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، قائلا: "افتتاح مصنع سايلو فودز خير دليل على أن مصر مازالت واقفة على قدميها"، موضحا أن محاولات نشر اليأس والإحباط في نفوس المواطنين باءت بالفشل الذريع.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له العديد من الرسائل القوية خلال افتتاح المدينة أبرزها طمأنة المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الغذائية؛ وأن الدولة محافظة على مخزون ثابت بمعدل من 4 لـ 6 شهور لجميع السلع الإستراتيجية.

وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الموانين ستمر، متابعا: "آه بنعاني من مشاكل ومخنوقين، وكلها لحظة وستمضي، كما مضت أيام الإخوان التي تصدى لها القائد العام للقوات المسلحة بصدره، في ظل عدم وجود بنية تحتية سليمة".

واستطرد: "الوضع بعد 30 يونيو أوجب علينا أن نبني ونقيم العديد من المشروعات المختلفة؛ وأن نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي كما فعلت الدولة في الأرز".

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى جولة تفقدية داخل مصانع "سايلو فودز"، حيث شهد افتتاح المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بمدينة السادات.

