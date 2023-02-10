الحصة الأولى عن عيد الشرطة.. وبدء تطبيق مجموعات الدعم

ينطلق غدا الفصل الدراسي الثاني بالمحافظات التي تنتظم فيها الدراسة يوم السبت، على أن تنتظم بقية المحافظات، بعد غد الأحد.



وخصصت وزارة التربية والتعليم الحصة الأولى بجميع المدارس؛ للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.



وقالت في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إن ذلك يأتي بمناسبة الاحتقال بعيد الشرطة، وأن هذا القرار يطبق في جميع الصفوف الدراسية بمدارس التعليم العام.



وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إنه سيتم توزيع الكتب المدرسية مع بداية الفصل الدراسي.



وأضاف أن امتحانات النقل لشهر فبراير سيتم عقدها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس، وإجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر إبريل فى منهج شهر مارس وأول إبريل، مؤكدا أن المناهج لجميع الصفوف ستناسب الخطة الزمنية للتدريس.



وتبدأ الوزارة في تطبيق مجموعات الدعم مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وأعلنت عن أسعار الحصص لمدارس العربي واللغات، وقالت إن الحد الأدنى للحصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بالمدارس العربي 20 جنيها، والحد الأقصي 80 جنيها، ومدارس اللغات ب 30 جنيه كحد أدني و100 جنيه كحد أقصى.



وذكرت أن سعر الحصة لسنوات النقل بمدارس اللغات الحد الأدنى 30 جنيها والحد الأقصى 60 جنيها، وفي المدارس العربي 20 جنيها كحد أدنى و50 جنيها كحد أقصى.



وأكدت أن مجموعات الدعم ليس اجبارية للطالب بل اختيارية، وستكون على مستوى المدرسة في سنوات النقل، وعلى مستوى الإدارة في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، ويحصل المعلم على 80% من حصيلة المجموعة.