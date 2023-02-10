 استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 30% - بوابة الشروق
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استقرار في الأحوال الجوية بالإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 30%

هدى الساعاتي:
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:35 ص

قال رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، إنه شهدت المحافظة استقرارا في الأحوال الجوية اليوم الجمعة، مع استمرار إنخفاض في درجات الحرارة و توقعات بسقوط أمطار بنسبة 30% مع حدوث نشاط في الرياح وفق تقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف نافع في تصريحات صحفية خاصة، أنه استغلالا الطقس المستقر، تتم حاليا أعمال تتطهير للشنايش والمطابق والبيارات والمحطات وأعمال رفع كفاءة السيارات والمعدات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين؛ للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.

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