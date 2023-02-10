 فلسطين تطالب بتحقيق دولي في جريمة الإهمال الطبي بحق الشهيد الأسير أبو علي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين تطالب بتحقيق دولي في جريمة الإهمال الطبي بحق الشهيد الأسير أبو علي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:11 ص

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، ولجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان، بتحمل المسؤولية في التحقيق بجريمة استشهاد الأسير أحمد بدر عبد الله أبو علي (48 عاما) من مدينة يطا جنوب الخليل، جراء الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وكشف ملابساتها.

وحملت الوزارة - في بيان صحفي - سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير أبو علي، ورأت أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى جزء من انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم والتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف والإفراج الفوري عنهم.


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