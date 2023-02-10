السلطة الفلسطينية تسعى لإنشاء صندوق عربي تطوعي لدعم القدس

أعلن دبلوماسي فلسطيني، اليوم الجمعة، أن السلطة الفلسطينية ستقترح إنشاء صندوق عربي تطوعي لدعم القدس خلال مؤتمر لدعم المدينة تعقده جامعة الدول العربية في القاهرة.



وصرح سفير فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصل إلى القاهرة غدا السبت للمشاركة في مؤتمر دعم القدس.



وأوضح اللوح أن عباس سيحث على توفير مزيد من الدعم العربي والمؤسساتي تنمويا واستثماريا في مدينة القدس؛ لتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس، من خلال تمويل مشاريع تنموية استثمارية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة.



وأضاف أنه سيتم تقديم مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس.



وأشار كذلك إلى أنه سيتم البحث في تشكيل لجنة قانونية من الخبراء القانونيين العرب لـ"متابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية".



واعتبر اللوح، أن مشاركة عباس في فعاليات المؤتمر "هدفها مواجهة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها مع زيادة وتيرة التهويد وفي مقدمتها المسجد الأقصى".



وشدد السفير الفلسطيني على أهمية مؤتمر دعم القدس "لا سيما عقب تشكل حكومة اليمين المتطرف التي تستهدف تدمير حل الدولتين، وكذلك من أجل تسليط الضوء على معاناة أهل القدس ودفاعهم عن حقهم في الحياة على أرضهم وإبراز صمودهم".