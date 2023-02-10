 تركيا تسعى إلى موافقة روسيا من أجل تسريع تدفق المساعدات إلى سوريا - بوابة الشروق
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تركيا تسعى إلى موافقة روسيا من أجل تسريع تدفق المساعدات إلى سوريا

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:58 ص

قال مسؤولون مطلعون في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إن تركيا تسعى إلى الحصول على موافقة روسيا لاستخدام معابر حدودية جديدة من أجل إرسال مساعدات إلى الناجين من الزلزال في شمال غربي سوريا.

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرا لاستمرار المفاوضات، أن أنقرة تجري محادثات مع موسكو للسماح بتدفق إمدادات دولية عبر معبري أونكوبينار وكوبانبي الحدوديين في محافظة كيليس، بالإضافة إلى معبر آخر يقع إلى الغرب.

وأسفر زلزالان شديدان يوم الاثنين عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وفي حين أربك حجم الأضرار الضخم، تتكشف مأساة إنسانية أخرى في شمال غربي سوريا بسبب نقص مساعدات خارجية ضرورية.

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