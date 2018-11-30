سفير موسكو في واشنطن: روسيا لا تعادي الولايات المتحدة

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن روسيا لا تعادي الولايات المتحدة، لكن الوضع يبدو وكأن حربا قد شنت ضد روسيا.

وقال الدبلوماسي الروسي -خلال مراسم وضعه إكليلا من الزهور على ضريح سفير الإمبراطورية الروسية لدى الولايات المتحدة ألكسندر بوديسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة- "لم نكن أبدا أعداء للولايات المتحدة. كل ما نريده هو إرساء علاقات طبيعية، ونظاما عالميا قائما على مبادئ الأمن المشترك والمساواة بحيث لا تكون هناك دول من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية".

وأضاف أنطونوف أن الدبلوماسيين الروس في واشنطن يعملون في ظروف صعبة.