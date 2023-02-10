تواصل جريدة الشروق تقديم مقترحاتها للكتاب المسموع، عبر موقعها الإلكتروني وصفحات الملحق الثقافي الصادر بالجريدة كل يوم سبت.



وفيما يلي ترشيحات الأسبوع الجديد:



• قبل النكسة بيوم

د. إيمان يحيى

دار الشروق

2022

منصة storytel

رواية تحكى عن زمن أحلام هائمة. ثلاث سنوات سبقت يونية 67، مليئة بالأحداث وحبلى بالقادم. حكاية كريمة وحمزة وعبدالمعطى، بل قصة مصر كلها!

«بدأت حواراتنا تتناول موضوعات تتعدى مجالى العشق واللهجة المصرية، وتغوص فى عالم السياسة والاقتصاد. فى أحد اللقاءات بدت «باولا» ملاكًا أبيض، بعد أن أخذت دشًّا باردًا. جلست أمامى على الجانب المقابل من طاولة الطعام المستديرة الصغيرة فى الإستوديو الذى تعيش فيه. سألتنى موجهة نظراتها نحو عينى: همزا، أنت ذكى جدًَا، ألا تريد أن تعمل فى مؤسسة استشارات أمريكية؟» حمزة النادى

«هول المفاجأة لجم ألسنتنا؛ فتوقفت المناقشة. إنه هو بشحمه ولحمه، «عبدالناصر» بابتسامته الواسعة وفوديه الأبيضين. خلع نظارته الشمسية، وأشار بأصابعه للرجال الغرباء الأربعة ليخرجوا من الخيمة. غادروا الخيمة، ولكن لم يغادرونا. وقفوا خارجها، وفكوا الجزء الأعلى من قماش أضلعها الأربعة عن سقفها. تكونت نافذة لا يتعدى عرضها خمسين سنتيمترًا. ظل الحراس الشخصيون ينظرون إلينا من خلالها». كريمة عثمان



• بالحبر الأزرق

هشام الخشن

الدار المصرية اللبنانية

2021

منصة storytel

رحلة جديدة ومختلفة عن رواياته السابقة، كعادته يصحبنا فيها هشام الخشن. من لندن إلى القسطنطينية مرورًا بباريس وصولًا إلى القاهرة يشاركنا قصة ليديا ستون، المربية البريطانية التى التحقت فى بداية سبعينيات القرن التاسع عشر بقصر الأمير المصرى مصطفى بهجت فاضل. نعيش معها بين الصفحات وسطورها مجريات العصور الخديوية المتتالية بما حوت من أحداث. مزيج من شخصيات تاريخية عاشت وكانت علامات فى تاريخ مصر، وأخرى من خيال الكاتب نتابع من خلال عيونها ومشاعرها كيف عاشوا وما مروا به من مغامرات ودراما حياتية فى خضم تلك الفترة الثرية التى شهدت نهضة للوطن ما زال بنا شوق لتفاصيلها. بالحبر الأزرق رواية آخذة عن الشغف واكتشاف الذات وقساوة القدر والبشر.



• كل الشهور يوليو

إبراهيم عيسى

الكرمة للنشر

2020

منصة storytel

إبراهيم عيسى فى روايته «كل الشهور يوليو» يُعيد بناء الحقيقة من بين ركام الأكاذيب وزحام الأسرار، وينقذ التاريخ من العواطف، فى رواية الصراع والخداع والحب والكراهية والصدفة والغباء والولاء والخيانة والخبل والأمل، وخطة الفشل التى حققت نجاحًا ساحقًا. حاول أن تنسى كل ما تعرفه لتتعرف الآن على الحقيقة.



• واحة الغروب

بهاء طاهر

دار الشروق

2006

منصة storytel

فى روايته البديعة «واحة الغروب» والتى لاقت نجاحًا جماهيريًا واستحسانًا نقديًّا كبيرًا، يعود الأديب الكبير بهاء طاهر إلى نهايات القرن التاسع عشر، وبداية الاحتلال البريطانى لمصر؛ حيث يُرسل ضابط البوليس المصرى محمود عبدالظاهر، والذى كان يعيش حياة لاهية بين الحانات وبنات الليل إلى واحة سيوة؛ لشك السلطات فى تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغانى وأحمد عرابى.

ويصطحب إلى الواحة زوجته الأيرلندية «كاثرين» الشغوفة بالآثار، والتى تبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لينغمسا فى عالم جديد شديد الثراء والخصوصية، مازجًا بين الماضى والحاضر والذاتى والموضوعى والتاريخى، مقدمًا تجربة مشوقة للعلاقة بين الشرق والغرب على المستويين الإنسانى والحضارى بما فيها من صراع وتوافق عبر مواجهة شجاعة للنفس فى زمن اختلطت فيه الانتهازية والخيانة والرغبة بالحب والبطولة.