هيثم فاروق: ضربة جزاء بلوزداد غير صحيحة ولكن هزيمة الزمالك مستحقة

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علق هيثم فاروق لاعب نادي الزمالك السابق، على هزيمة الفريق الأبيض أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر فريق الزمالك أمام نظيره شباب بلوزداد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال.

وقال هيثم فاروق في تصريحات لقناة «Bein Sports»: «خسارة أن نقول كلمة هاردلك للاعبي الزمالك في مباراة اليوم، فهي هزيمة مستحقة بالفعل».

وأضاف: «ركلة جزاء التي جاء منها هدف بلوزداد ليست صحيحة، ولكن الزمالك لا يستحق نقطة التعادل في مباراة اليوم».

وتابع: «لازم يتم تغيير الجهاز الفني بالكامل، لأنه فشل في إدارة المباراة فنية واختيار العناصر المناسبة لها».

وأتم: «الزمالك أصبح فريقا مهلهلا لا يمتلك عناصر جيدة، وسيكون فريسة لكل أندية الدوري الممتاز ومجموعته في البطولة الإفريقية».