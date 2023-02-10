أبرز أسباب سقوط الدولة العثمانية فى مراجعة نقدية لـ «الجارديان»

نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية مراجعة نقدية للكتاب الجديد الخاص بالباحث التاريخى الأمريكى، رايان جينجيراس، الذى يحمل عنوان «الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية» والصادر عن دار نشر «ألين لاين» والذى تتبع من خلاله قصة صعود الإمبراطورية العثمانية والصراعات التى كانت تجرى بداخلها وتأثرها بالحرب العالمية الأولى وحتى سقوطها بحلول أواخر عام 1922.

بدأ الكتاب فى وصف الموقع الجغرافى للإمبراطورية القديمة الشاسعة التى بناها السلاطين العثمانيون فى القرن الرابع عشر، والتى توسعت بشكل كبير فى العالم القديم حتى أنه بحلول عام 1700 كانت أراضيها ممتدة عبر شمال أفريقيا والجزيرة العربية وبلاد ما بين النهرين وما حول البحر الأسود، كما ضمت أيضًا اليونان والبلقان ووادى الدانوب وحتى حدود فيينا.

وذكر «جينجيراس» عبر صفحات الكتاب أن الإمبراطورية العثمانية فقدت العديد من أراضيها الخارجية سواء بسبب الغزو الخارجى أو التمرد الداخلى أو انخفاض قوتها الاقتصادية والعسكرية خلال القرن التاسع عشر؛ فاستطاعت الحركات القومية المحلية والقوى الاستعمارية المتنافسة مثل روسيا وبريطانيا والنمسا والمجر أن تنتزع اليونان والبلقان وبلغاريا ومقدونيا والأراضى المحيطة بالبحر الأسود وجميع الأراضى الأفريقية من بين براثن القوة العثمانية، وعندما وقف العثمانيون إلى جانب ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى، استولى البريطانيون والفرنسيون تدريجيا على الشرق الأوسط بالكامل، حتى إنهم تمكنوا من احتلال أسطنبول نفسها بعد الحرب.

وتتبع «جينجيراس» الانهيار الفوضوى الذى أعقب ذلك حتى سقطت الإمبراطورية نفسها عام 1922 وخلفتها الحكومة الجديدة لتركيا، كما أوضح أنه مع تقلص حدود المنطقة، كانت السياسات الداخلية للإمبراطورية مليئة بالانقسامات والمؤامرات بشكل متزايد؛ حيث ناضلت مجموعات مختلفة من الإصلاحيين والثوريين من أجل التربع على عرش السلطة، وخاضت الأمة العثمانية صراعًا فلسفيًا حول معنى أن تكون «عثمانيًا» أو أن تنتمى للكيان العثمانى، وأيضًا صراعًا حضاريًا تمحور حول الطريقة الصحيحة التى يجب أن تنظر بها الإمبراطورية للقوى الأوروبية العظمى وهل يجب أن تعتبرها مصادر للتنوير والمساعدة؟ أم أنها مجرد قوى استعمارية معادية جشعة للسلطة؟

وكشف «جينجيراس» عن واقعة نزوح أعداد هائلة من اللاجئين المسلمين إلى الأناضول هربًا من عمليات الاغتصاب والقتل الجماعى والمجاعات والإجبارات القسرية على ترك الدين، وكانوا يأتون من كل حدب وصوب من المناطق الخارجية المتدهورة للإمبراطورية ؛ فعلى سبيل المثال؛ خلال الأسابيع القليلة الأولى من حرب استقلال اليونان عام 1821 ذبح المتمردون اليونانيون 20 ألف مسلم، كما أدى الغزو الروسى لشمال القوقاز إلى نزوح مليون شخص مسلم، وأدت حرب البلقان التى انتهت أوزارها عام 1913 إلى نزوح أكثر من نصف مليون آخرين.

وقد خلق هذا العنف تجاه المسلمين عنفًا مضادًا؛ حيث أدى صعود القوميات المتشددة إلى تأجيج عداء المسلمين العثمانيين تجاه غير المسلمين الذين كانوا يعيشون فى قلب تركيا، وقد أدى ذلك بالتدريج إلى تغيير هوية الإمبراطورية العثمانية؛ فبعد أن كانت إمبراطورية تشتهر بتعددها الدينى والعِرقى واللغوى وتقبلها للآخر، أصبحت الهوية «التركية» بالتدريج وبسبب تلك الأفعال مقترنة بالمصطلحات الإقصائية والتطرف.

وهكذا بيّن «جينجيراس» أن الإمبراطورية العثمانية الكبيرة سقطت فريسة للانقسام، وكان العديد من رواد التحديث معاديين للحركة القومية، وكذلك مجموعات مختلفة من الأقليات المسلمة والمحافظين، حتى الفكرة الأساسية القائلة بأن الإمبراطورية نفسها يجب أن يخلفها نوع متنوع من النظام السياسى كانت مع نهاية الحرب العالمية الأولى بعيدة كل البعد عن التحقق أو الوقوع فى حيز التنفيذ.