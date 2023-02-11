الهلال الأحمر المصري: تجهيز 100 طن أغذية لنقلها لسوريا وترتيبات لنقل فريق إنقاذ

قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر، إن آثار زلزال سوريا تستمر 7 أشهر على الأقل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن 100 طن أغذية تم تجهيزها بالفعل، وستُنقل إلى سوريا لدعم المواطنين.

وذكر أن هناك احتياجا للخيام ومعدات حماية شخصية لعدم تفشي الأمراض في ظل تجمع المواطنين بأعداد كبيرة.

ولفت الناظر، إلى الترتيب مع الهلال الأحمر السوري لنقل رجال إنقاذ مصريين إلى هناك، موضحا أنه سيتم إتباع نظام الشيفت، بمعنى انتظار خروج أحد الفرق من هناك، وهي عناصر أنهكت بدنيا بشكل كبير، ومن ثم بدء الفريق المصري للعمل.

كما أكد أن الهلال الأحمر المصري تواصل مع نظيره التركي، وذلك بعدما وجهت تركيا نداء استغاثة على الصعيد الدولي طلبا للمساعدات.

وكانت مصر قد أرسلت مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محاولة تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين، والذى أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة، بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.