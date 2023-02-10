الجزائر: تقديم 45 مليون دولار كمساعدات مالية لتركيا وسوريا

أعلنت الجزائر تقديم مساعدات مالية تقدر بـ45 مليون دولار لدولتي تركيا وسوريا وذلك تضامنا معهما إثر الزلزال المدمر الذي ضربهما فجر الإثنين الماضي.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تنفيذًا للتعليمات التي أسداها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قررت الحكومة تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية.

وبحسب البيان، تأتي هذه المساعدات المالية مواصلة لتلك التي تعكف الجزائر على تقديمها للبلدين تضامنا معهما على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما.