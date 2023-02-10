المشرف على إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية حانوت: نسب الإنجاز تفوق الـ98%

تحدث مهندس هاني المقدم، المشرف على إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية حانوت بمحافظة الغربية، عن نسب الإنجاز التي تحققت في الإنشاء، والمتبقي للانتهاء منها.

وقال "المقدم"، خلال ظهوره على قناة "إكسترا نيوز"، إنهم عملوا في مراحل متقدمة، وبدأوا بأعمال البنود، الإنشاءات ثم التشطيبات.

وأضاف: "هذا الموقع عبارة عن وحدة صحية كبيرة، ومركز دراسات أيضا، يخدم أهالي قرية حانوت، ونحن نحاول إنجاز بناء المركز في أسرع وقت".

وتابع: "نسب الإنجاز تفوق الـ98%، فلم يعد باقي إلا بعض الأشياء البسيطة لكننا أنهينا عمل البنود، ونحن عملنا في بناء المركز في وقت يقارب 8 أشهر فقط، رغم أن الزمن المخطط له لإنهاء المشروع هو 12 شهرا".