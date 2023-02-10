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أشاد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، بأداء لاعبيه بعد الفوز 1/صفر علي حساب مضيفه الزمالك المصري في أولي مبارياتهم بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الكوكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه وفريقه يعرفون قوة الزماك وأسمه بطولاته ولذلك توقعوا صعوبة المباراة رغم تراجع نتائج الفريق الأبيض في الفترة الاخيرة.

وأضاف:" دخلنا المباراة بهدف تحقيق نتيجة جيدة واللاعبون نفذوا ما طلبته منهم خاصة في الشوط الثاني الذي سيطرنا عليه وأضعنا أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة".

وأوضح:" راض تماماً عن النتيجة والأداء ونعرف ونحترم منافسينا لكننا لا نخشي أحد وهدفنا هو التأهل لدور الـثمانية لدوري أبطال أفريقيا".