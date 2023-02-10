كريم فهمي: النجاح رزق ومحدش بياخد رزق حد

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هاجم الفنان كريم فهمي، بعض الأشخاص الذين يسعون لإفشال غيرهم أو ما يعرفون بـ"أعداء النجاح".

وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "الحمدلله على النجاح بس الأهم من النجاح إنك تفرح لنجاح غيرك، دلوقتي دول قليلين أوي، فيه كتير عايز يفشلك أسهل من إنه ينجح".

وتابع: "صدقوني النجاح رزق من ربنا ومحدش بياخد رزق حد، يارب شيل الغل من قلوب الناس وكل الناس تنجح".

ويأتي تعليق فهمي، بعد النجاح الكبير الذي يحققه مسلسله الأخير "أزمة منتصف العمر" الذي يعرض حاليا على إحدى المنصات الرقمية، وردود الأفعال الواسعة للمسلسل عبر مواقع السوشيال ميديا وتصدر أبطاله التريند، فيما يهاجم البعض المسلسل لجرأة فكرته والموضوع الذي يطرحه.

المسلسل تأليف أحمد عادل، معالجة درامية لكريم فهمي وكريم العدل، ويشارك في البطولة كل من ريهام عبد الغفور وياسمين رئيس وعمر السعيد ورشدي الشامي، وإخراج كريم العدل.