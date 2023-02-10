ذكر النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة النواب مع وزارة التموين؛ انتقلت من سياق مشكلة ارتفاع أسعار السلع إلى عدم توافرها داخل الأسواق، فضلا عن ارتفاع أسعار جميع السلع وليس منتج معين كما كان يحدث بالسابق.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر شاشة قناة « إم بي سي» مساء الخميس، إن منظومة التسجيل الخبز تشهد أزمة كبرى، معقبا: «أنا أتشكك فيها كلية، وفي تقديرات وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن أنها غير فعالة».



وتابع: «المواطنين ينتظرون أمام المخابز في طوابير من الرابعة فجرا»، مشيرا إلى أن المخابز تغلق من الثامنة صباحا بسبب نفاذ حصة الدقيق».



وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة: «وزير التموين اعترف للنواب بوجود مشكلة حقيقية، وهذا مؤشر جيد قياسا بالنغمة السابقة بأن المنظومة والرقابة على ما يرام»، لافتا إلى إعلان وزير التموين عن حل أزمة العيش السياحي خلال أسبوع واحد، منذ 9 أشهر، معقبا: «اشترتيت رغيف الخبز وواجهته به».



وأضاف أن حجة الأزمة الأوكرانية؛ أصبحت باطلة في ظل عودة أسعار البترول والقمح لمستويات ما قبل الأزمة، عدا أسعار الزيت، لافتا إلى زيادة صادرات مصر الزراعية إلى الخارج، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز، معقبا: «أشياء تعوض أخرى».



وأضاف أن الهجوم على وزير التموين جزء من مسئولية النواب أمام الشعب وتعبير عن اتجاه وشعور الشعب اتجاه الأزمة، مؤكدا أن النواب يعبرون عن الواقع الذي يعيشه المواطن.



وأشار إلى تجديد الدكتور على مصيلحي وزير التموين؛ إعلانه المسبق، بشأن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، خلال جلسة الخميس بمجلس النواب.



واختتم مؤكدا أن دور الحكومة؛ هو تنظيم الأسواق- وليس المتدخل بشكل رئيسي- إلا في الحالات الصعبة الهامة، موضحا أن مجلس النواب حاول إظهار رأي الشارع لوزير التموين.