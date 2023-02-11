 الرياض: العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض مسكنها في مدينة أنطاكيا التركية - بوابة الشروق
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الرياض: العثور على جثمان مواطنة سعودية تحت أنقاض مسكنها في مدينة أنطاكيا التركية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:56 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 11:56 م
أعلنت المملكة العربية السعودية العثور على جثمان مواطنة انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية، تحت انقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا التركية، مشيرة إلى إجلاء بقية رعايا المملكة الذين كانوا في مناطق الزلزال إلى أماكن آمنة.

وقالت السفارة السعودية في تركيا- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الجمعة - إنه عُثر اليوم على جثمان المواطنة السعودية التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية، تحت انقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض أفراد أسرتها.

وأعربت السفارة عن شكرها على تجاوب السلطات التركية، كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وأقاربها في هذا المصاب.

وأكدت السفارة السعودية أن بقية المواطنين السعوديين الذين كانوا في مناطق الزلزال تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة، وجميعهم يتمتعون بصحةٍ جيدة.

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