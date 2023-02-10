الأهلي بزيه التقليدي أمام فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

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أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية، مساء اليوم بقاعة المؤتمرات في استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة، على رأس وفد الأهلي، الذي ضم الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، وسمير عدلي المدير الإداري، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.

وحضر وفد اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفد نادي فلامنجو البرازيلي، وذلك للتأكيد على كافة الأمور التنظيمية لمباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

يرتدي الأهلي في المباراة زيه التقليدي، التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض، بينما يرتدي فريق فلامنجو البرازيلي التيشيرت الأبيض والشورت الأسود.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية لما بعد المباراة، وتسليم الميداليات في أرض الملعب من اللجنة المنظمة «فيفا».

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها الخامسة والنصف (بتوقيت القاهرة) على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.