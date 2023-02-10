 أردوغان: حصيلة قتلى زلزال جنوب تركيا تتجاوز 19 ألف شخص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان: حصيلة قتلى زلزال جنوب تركيا تتجاوز 19 ألف شخص

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 7:54 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 7:54 م
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد يوم الاثنين الماضي إلى 19 ألفا و388 شخصا.

وقال أردوغان - في كلمة القاها خلال تفقده ولاية ملاطيا اليوم الجمعة، ونقلها تليفزيون "تي أر تي ورلد" التركي - إن الزلزال خلف 77 ألفا و711 مصابا، فيما يشارك في عمليات البحث والإنقاذ أكثر من 141 ألف شخص بما في ذلك فرق الانقاذ الوافدة من الخارج.

وأكد الرئيس التركي أن قوات الجيش والشرطة وسلاح الجو يبذلون الجهود للتأكد من تطبيق القانون واحلال الأمن في المناطق المتضررة، إلى جانب التأكد من أن عمليات الإغاثة تسير بالشكل الأمثل، وتذليل أية عوائق قد تواجه جهود الإنقاذ.

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