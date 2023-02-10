تقرير: ارتفاع عدد الشباب الذين يعانون من اضطرابات ذهنية في بريطانيا

واصلت أعداد الشباب الذين يعانون من اضطرابات صحية ذهنية الارتفاع إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة، ولكن الكثيرين تعرضوا للخذلان من نظام صحي يعاني من ضائقة مالية كافح من أجل التأقلم منذ جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات نشر اليوم الخميس، إن عدد من تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 عاما والذين يعانون من اضطراب ذهني محتمل تضاعف بأكثر من الضعف من 10٪ إلى 26٪ بين عامي 2017 و2022 ، في أعقاب عمليات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

وقال التقرير إنه فوق نحو 5ر4 مليون شخص على اتصال بخدمة الصحة الذهنية في جميع أنحاء إنجلترا، لم يتمكن 8 ملايين آخرين من الحصول على الدعم الطبي.