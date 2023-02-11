بدء فعاليات معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمركز شباب إمبابة

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نفذت مديرية الشباب والرياضة، معرض المنتجات الحرفية واليدوية بمركز شباب إمبابة، والذي يهدف إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة على مستوى الدولة من خلال تبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المديرية، أن المعرض يهدف أيضا، إلى تحقيق دخل مناسب ودعم قطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

وشارك العارضون، بالمعرض من الأمومة والطفولة بحي شمال ووحدة تكافؤ الفرص ونوادي المرأة بالصحة.