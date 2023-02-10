التحريات تكشف تفاصيل مقتل سائق على يد زميله في المرج

كشفت تحريات مباحث القاهرة في واقعة مقتل سائق سيارة ميكروباص بمنطقة المرج، أن السبب هو الخلاف على أسبقية تحميل الركاب.

وأوضحت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وسائق زميله في موقف السيارات؛ بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب؛ فقام باقي زملائهم بفض المشاجرة لكن المتهم أحضر قطعة حديد وهوى بها على رأس الضحية الذي توجه إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج على الفور، إلا أنه توفى داخل المستشفى نظراً لحدوث نزيف داخلي له، كما ذكر التقرير الطبي الخاص بالمستشفى، دون وجود إصابات ظاهرية.

تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا مفاده وصول سائق ميكروباص مستشفى السلام ووفاته بداخلها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن المتوفي عمره 30 عاما، وأن زميله قتله بسبب خلافات على أولوية التحميل، وتم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.