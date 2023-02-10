 السبت.. انقطاع الكهرباء عن أرمنت والرياينة بالأقصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السبت.. انقطاع الكهرباء عن أرمنت والرياينة بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 12:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 12:42 ص

أعلن قطاع توزيع الكهرباء بالأقصر، قطع التيار الكهربائي بعدد من المناطق بمدينة أرمنت، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 11 من فبراير الجاري لإصلاح بعض الأعطال وإجراء صيانة.

وأوضح القطاع أن خدمة التيار الكهربي ستنقطع بدايةً من الساعة الثامنة صباح السبت، وتستمر حتى انتهاء أعمال الصيانة، وذلك طبقا لبرنامج الصيانة وإصلاح الأعطال الذي سيتم تنفيذه.

وذكر القطاع، أنه جراء انقطاع الخدمة ستتأثر بعض المناطق بذلك انقطاع التيار منها مدينة أرمنت وقرية الرياينة، مناشدًا جميع المواطنون في هذه المناطق أخذ احتياطاتهم الكاملة قبل ذلك الوقت.

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